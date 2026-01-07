جيسوس يفاضل.. وأوتافيو يغيب

يفاضل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، بين أيمن يحيى وسعد الناصر للزج بأحدهما أساسيًا في خانة الظهير الأيسر عند مواجهة القادسية، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وفق مصادر «الرياضية».

وأضافت المصادر نفسها أن المدرب البرتغالي ضم البرازيلي بينتو إلى قائمة المباراة، لكنه لن يشارك أساسيًا، وسيكون على دكة الاحتياط.

وفي جانب الفريق الشرقي، كشفت المصادر عن أنَّ الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، استقرَّ على إشراك حسين القحطاني بديلًا لمصعب الجوير في المواجهة المرتقبة أمام النصر، الخميس، وذلك بسبب مشاركة الجوير مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.

وبيَّنت المصادر ذاتها أنَّ البرتغالي أوتافيو، لاعب وسط القادسية، سيغيب عن اللقاء نتيجة الإصابة، ما أجبر الجهاز الفني على إعادة ترتيب خياراته في خط الوسط قبل المباراة.

ويحتل النصر المركز الثاني في سلم جدول الدوري برصيد 31، بينما يقبع القادسية في الخامس برصيد 24 نقطة.