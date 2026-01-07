رباعية الشوط الأول تجدد رقمًا برشلونيًا قياسيًا

كرّر فريق برشلونة الأول لكرة القدم سابقةً أضافها بنفسه إلى سجلّات كأس السوبر الإسباني عندما أنهى الشوط الأول من مواجهته من أتلتيك بلباو، الأربعاء على ملعب «الإنماء» في جدة، متقدمًا بأربعة أهداف.

واكتسح الكتالونيون بلباو برباعية نظيفة في أول 45 دقيقة، ذكّرت مشجعيه ومتابعي البطولة بنهائي النسخة الماضية، الذي أسفر عن فوز الفريق ذاته 5ـ2 على ريال مدريد، غريمه التقليدي.

وأنهى الفريق الأحمر والأزرق الشوط الأول من ذلك النهائي متقدمًا بأربعة أهداف لكن مقابل هدف للمدريديين، وهو ما عجز عنه بلباو.

وباستثناء هاتين المباراتين، لم يسبق أن شهِدت أي مباراةٍ ضمن البطولة، التي انطلقت عام 1982، تقدم فريقٍ برباعية في نتيجة الشوط الأول.

ومع فوزه 5ـ0 على بلباو وبلوغه المباراة النهائية، التي تجري الأحد في جدة، يواجه فريق المدرب الألماني هانسي فليك الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، المقررة الخميس.

وللمرة السادسة، تحتضن السعودية بطولة السوبر الإسباني، التي جرت منافساتها في جدة عام 2020 والعام الماضي، وفي الرياض أعوام 2022 و2023 و2024.