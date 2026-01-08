برشلونة إلى النهائي بأكبر نتيجة في تاريخ السوبر

تأهَّل فريق برشلونة الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، الجارية في جدة، بعد تحقيقه، الأربعاء أمام أتلتيك بلباو، أكبر انتصارٍ في تاريخ البطولة.

واكتسح برشلونة منافسه 5ـ0، على ملعب «الإنماء» في نصف نهائي الكأس، محرزًا أربعة أهدافٍ خلال الشوط الأول وحده.

ومن الدقيقة 22 إلى الـ 38، أحرز الفريق رباعية، بدأت بهدفٍ للمهاجم الإسباني فيران توريس، تلاه هدف من الإسباني فيرمين لوبيز، لاعب الوسط، في الدقيقة 30، وآخر ثالث من الجناح السويدي روني بردقجي في الدقيقة 34. وأكمل الجناح البرازيلي رافينها الرباعية بهدفٍ في الدقيقة 38، وسجّل خامسًا في الدقيقة 52.

وينتظر الفريق، الذي يدربه الألماني هانسي فليك، الفائز من مواجهة الخميس، على الملعب ذاته، بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. ويحتضن «الإنماء» المباراة النهائية الأحد.

وانتهت خمس مبارياتٍ أخرى ضمن كأس السوبر الإسباني بفوز أحد طرفيها بخمسة أهداف، لكن مع استقبال مرماه أهدافًا، وهو ما تجنبه برشلونة أمام بلباو فسجَّل أكبر فوزٍ في تاريخ البطولة، التي انطلقت عام 82 ويحتضن ملعب «الإنماء» نسختها الـ 42.

والفوز الأكبر، قبل لقاء مساء الأربعاء، حققه الفريق ذاته بنتيجة 5ـ2، التي هزم بها ريال مدريد، في نهائي النسخة الماضية، وأتلتيكو مدريد في سوبر 1996.