فليك: مصير ليفا نهاية الموسم.. ويامال مرهق

حدّد الألماني هانسي فليك، مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، نهاية الموسم الجاري موعدًا لتقرير مستقبل مهاجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، فيما تطلّع إلى اللعب دومًا بالطريقة التي قدّمها لاعبوه أمام أتلتيك بلباو، الأربعاء على ملعب «الإنماء» في جدة، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

واكتسح برشلونة بلباو 5ـ0، وتأهل إلى المباراة النهائية المقرّرة الأحد أمام الفائز من مواجهة الخميس بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وبعد الوصول إلى النهائي، قال فليك عبرَ مؤتمرٍ صحافيّ: «بالنسبة لي، أُحبّ اللعب الجماعي، أوجدنا العديد من الفرص والأهداف كانت جميلة، وهذا ما اتفقت عليه مع اللاعبين».

وأشار إلى رغبته في اللعب على الدوام بهذه الطريقة، مُبيّنًا: «خطتنا كانت الهجوم المباشر وموازنة الدفاع، كان علينا التحكم في المباراة، وبعد الهدف الأول توالت الأهداف بشكل مكرّر، ولم يتراجع تركيزنا دفاعيًا وهجوميًا».

وعزا الألماني غياب جناحه الإسباني لامين يامال عن التشكيل الأساسي إلى تعرّضه للإرهاق. وصرّح: «غاب عن تدريب الثلاثاء وبداية مباراة الأربعاء لأنه كان مرهقًا جدًا خلال هذين اليومين، لكنه لم يتعرض لإصابات».

ونفى المدرّب علمه بمستقبل المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، وقال: «لا أعلم شيئًا عن رحيله أو استمراره، هو معنا ويتدرب ويحرز الأهداف، سعداء بوجوده مع زملائه، ولا أقول إنه سيترك النادي»، موضحًا: «سنقرر ذلك في نهاية الموسم». ودخل يامال بديلًا خلال الشوط الثاني من مواجهة بلباو، وبقِيَ على مقاعد الاحتياط ليفاندوفسكي، الذي عمِل تحت قيادة فليك في بايرن ميونيخ الألماني.