سيتي يتعثر.. وتشيلسي يسقط ويخسر كوكوريا

أحبط فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم جماهيره بالتعادل 1-1 مع ضيفه برايتون، الأربعاء، في منافسات الجولة الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز، وهو التعادل الثالث تواليًا.

وكان الفريق السماوي تعادل في الجولتين الماضيتين أمام سندرلاند سلبًا ومع تشيلسي 1-1 تواليًا، مواصلًا نزيف النقاط.

وبادر النجم النرويجي إرلينج هالاند بالتسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، ليعود للتسجيل بعدما صام عن هز الشباك في المراحل الثلاث الماضية، معززًا صدارته لقائمة هدافي المسابقة الموسم الجاري برصيد 20 هدفًا.

وفي الشوط الثاني، أحرز الياباني كاورو ميتوما هدف التعادل لبرايتون في الدقيقة 60، ليحاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ولكن دون جدوى.

بتلك النتيجة، أصبح في رصيد السيتي 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط خلف أرسنال «المتصدر»، الذي أصبح بإمكانه توسيع الفارق مع منافسه إلى 8 نقاط، حال فوزه على ضيفه ليفربول الخميس، في قمة مباريات تلك المرحلة.

في المقابل، ارتفع رصيد برايتون، الذي تجنب الخسارة للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة، إلى 29 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة ثانية أحرز ​هاري ويلسون لاعب فولهام هدف الفوز في الدقيقة 81 ليُلحق الهزيمة 2-1 بتشيلسي الذي لعب بعشرة لاعبين، ‌بينما ⁠كان ​مدرب ‌تشيلسي الجديد ليام يشاهد المباراة من المدرجات.

وسجل ويلسون هدفًا بعد أن تصدى حارس مرمى تشيلسي روبرت سانشيز لتسديدة، حيث ضغط فولهام ⁠بقوة على الضيوف المرهقين.

وتعادل تشيلسي ‌عن طريق ليام ‍ديلاب ‍في الدقيقة 72 بعد هدف فولهام الافتتاحي في الدقيقة 55 ، بضربة رأس رائعة من راؤول خيمينيز.

وجاءت هذه الهزيمة بعد ​طرد مارك كوكوريا في الدقيقة 22 بسبب عرقلته لويلسون ⁠عندما كان يندفع نحو المرمى، مما يعني أن تشيلسي لم يفز إلا في مباراة واحدة من آخر تسع مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع رحيل المدرب إنزو ماريسكا في ‌أول يوم من العام الجديد.