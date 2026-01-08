إنتر يعزز الصدارة بثنائية بارما
ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان بعد أن سجل هدفه الثاني في مرمى بارما ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء (رويترز)
بارما ـ رويترز 2026.01.08 | 01:36 am
عزز فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم صدارته لدوري الدرجة الأولى الإيطالي بفوزه 2ـ0 على بارما، الأربعاء بفضل هدفي فيدريكو ديماركو وماركوس تورام.
بهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 42 نقطة، متقدمًا بأربع نقاط على ميلان، الذي يستضيف جنوى الخميس، ونابولي الذي تعادل 2ـ2 مع هيلاس فيرونا.
ويحتل بارما المركز 15 في الترتيب برصيد 18 نقطة.
وصنع الضيوف الكثير من الفرص في الشوط الأول، لكنهم اضطروا للانتظار حتى الدقيقة 42 ليتقدم ديماركو في النتيجة.
ولم يقدم الشوط الثاني الكثير من الإثارة، وأهدر بيتر سوتشيتش فرصة ذهبية لمضاعفة تقدم إنتر قبل أن يسجل تورام هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.