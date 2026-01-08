إنتر يعزز الصدارة بثنائية بارما

عزز ​فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم صدارته لدوري الدرجة الأولى الإيطالي بفوزه 2ـ0 على بارما، الأربعاء بفضل هدفي ‌فيدريكو ديماركو وماركوس ‌تورام.

بهذا ‌الفوز، ⁠رفع ​إنتر ‌رصيده إلى 42 نقطة، متقدمًا بأربع نقاط على ميلان، الذي يستضيف جنوى الخميس، ونابولي الذي ⁠تعادل 2ـ2 مع هيلاس ‌فيرونا.

ويحتل بارما المركز ‍15 في الترتيب برصيد 18 نقطة.

وصنع الضيوف الكثير من الفرص في ​الشوط الأول، لكنهم اضطروا للانتظار حتى الدقيقة ⁠42 ليتقدم ديماركو في النتيجة.

ولم يقدم الشوط الثاني الكثير من الإثارة، وأهدر بيتر سوتشيتش فرصة ذهبية لمضاعفة تقدم إنتر قبل أن يسجل تورام هدف الفوز ‌في الوقت بدل الضائع.