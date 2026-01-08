البرشا.. خامس نهائي في السوبر الجديد

تأهل فريق برشلونة الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة على التوالي والخامسة منذ زيادة عدد فرق البطولة بتغيير نظامها عام 2020.

واكتسح برشلونة فريق أتليتيك بلباو 5ـ0 مساء الأربعاء على ملعب «الإنماء» في جدة، ووصل إلى مباراة حسم اللقب، التي تجمعه الأحد بالفائز من مواجهة الخميس بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وارتفع عدد فرق السوبر الإسباني إلى 4 بدلًا من 2 عبر النسخة التي احتضنتها المدينة ذاتها خلال موسم 2019- 2020.

منذ ذلك الحين، تأهل الفريق الكتالوني إلى نهائي نسخ 2021، و2023، و2024، و2025، فيما خسِر ضمن نصف النهائي في أول نسخة بالنظام الجديد ونسخة 2022.

وعادل برشلونة، في النسخة الجارية بجدة، عدد مرات تأهُّل ريال مدريد إلى نهائي البطولة، منذ توسيع قاعدة المشاركة فيها، وهي الأكثر لأي فريق.

لكن بإمكان الريال استعادة أفضليته، عبر الفوز على أتليتيكو مدريد وبلوغ النهائي للمرة السادسة منذ تغيير نظام المسابقة، التي انطلقت عام 1982 وظّلت تٌلعَب بين فريقين لأكثر من 35 عامًا.