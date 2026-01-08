النجمة والاتفاق.. الضربة الأولى

يحل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، ضيفًا على نظيره النجمة عند الـ 08:30 مساء الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

ويدخل الفريقان هذه المواجهة، ولم يسبق لهما أن التقيا في دوري المحترفين، نظير صعود «المضيف» الموسم الجاري إلى دوري الأضواء.

ويدخل الاتفاق هذه المباراة بعد أن استغل فترة التوقف الماضية، إذ حقق 7 نقاط من أصل 9 بعد أن كسب الرياض والأخدود بالنتيجة ذاتها 2ـ0، وأوقف سلسلة النصر المتتالية بالفوز وفرض عليه التعادل 2ـ2.

في حين، يملك النجمة نقطتين فقط من تعادلين أمام ضمك سلبًا، والخليج 2ـ2، وخسر في 10 مواجهات.

ويحتل الاتفاق المرتبة الثامنة في قائمة دوري «روشن» برصيد 19 نقطة، مقابل نقطتين للنجمة.