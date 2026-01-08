الهلال أمام الحزم.. تمسك بالصدارة قبل «الديربي»

يستضيف فريق الهلال الأول لكرة القدم، الخميس عند الـ 05:50 مساءً، نظيره الحزم على ملعب «المملكة أرينا» بالرياض، في افتتاح منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا بدوري المحترفين في 14 مواجهة، انتصر الأزرق في 11 مباراة مقابل فوز وحيد لـ«حزم الصمود» وحضر التعادل مرتين.

ويعد الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم الهلال السابق، هداف مواجهات الفريقين، بواقع 7 أهداف، فيما تعد مباراة الدور الأول من موسم 2023ـ2024 الأكبر، حينما أمطر الهلاليون شباك منافسهم بتسعة أهداف دون مقابل.

وتبرز أهمية مواجهة الليلة سعي الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، إلى التمسك بالصدارة وتحقيق الفوز قبل اللقاء المرتقب أمام منافسه النصر، الإثنين المقبل، وزيادة الضغط على مطارديه، بتوسيع الفارق، في حين يدرك التونسي جلال قادري، مدرب الحزم، قوة مضيفه، من خلال الاعتماد على الطريقة الدفاعية والارتداد السريع، سعيًا إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

ويغيب عن الهلال في هذه المباراة، الثنائي المغربي ياسين بونو والسنغالي خاليدو كوليبالي، المشاركان مع فريقهما في بطولة أمم إفريقيا، فيما لم يتحدد حتى الآن مشاركة سالم الدوسري من عدمها، بعد غيابه عن المواجهتين السابقتين نظير مواصلة تأهيله في منطقة الحوض.

ويحتل الهلال صدارة دوري المحترفين برصيد 32 نقطة، مقابل 13 نقطة للحزم في المرتبة الـ11.