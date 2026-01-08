النصر والقادسية.. الخطأ ممنوع

يواجه فريق النصر الأول لكرة القدم، ضيفه القادسية عند الـ 08:30 مساء الخميس، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 دوري روشن السعودي.

ويسعى الأصفر العاصمي، إلى العودة لصدارة دوري «روشن»، على أمل تعثر منافسه الهلال في المباراة التي تسبق مواجهته مع ضيفه، بعد أن خسرها الجولة الماضية، حينما تعثر بالهزيمة أمام الأهلي 2ـ3 الجمعة الماضي، ليعود إلى المرتبة الثانية، فيما يدرك «أبناء الخبر» أن تحقيق الفوز أمام منافس قوي يقلل من الفارق النقطي نحو الوصول إلى المقدمة.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين، في 18 مباراة، منها 9 انتصارات صفراء، مقابل 6 لـ«بنوقادس» وحضر التعادل 3 مرات، واستطاع مهاجمو الأصفر تسجيل 31 هدفًا، مقابل 20 لمنافسه، فيما يعد محمد السهلاوي المهاجم النصراوي السابق، هداف المواجهات بواقع 8 أهداف.

فنيًا، يسعى البرتغالي إلى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المواجهة الماضية، والدخول بقوة بهدف تحقيق النقاط الثلاث، كون أي نتيجة سلبية، ستجعله تحت الضغط قبل مواجهة «الديربي»، الإثنين المقبل أمام الهلال، فيما يملك، الإيرلندي بريندن رودجرز، فرصة تحقيق فوزه الثالث على التوالي بعد أن هزم الشباب والرياض في الجولتين الماضيتين، مقابل تعادل أمام ضمك.

ويفتقد النصر لخدمات السنغالي ساديو ماني، المشارك مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا الجارية حاليًا في المغرب، إضافة إلى افتقاده نواف بوشل بعد طرده في المواجهة الماضية، فيما لم تتحدد عودة الفرنسي محمد سيماكان المدافع بعد أن غاب المباريات الثلاث الماضية لإصابته العضلية.

على الطرف الآخر يغيب عن القادسية، صانع الألعاب مصعب الجوير، المشارك مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في بطولة كأس آسيا التي تستضيفها مدينتا الرياض وجدة خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير الجاري.

ويحتل النصر المرتبة الثانية في قائمة دوري المحترفين برصيد 31 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة وحيدة عن الهلال المتصدر، فيما يملك القادسية 24 نقطة في المرتبة الخامسة.