رونالدو يهدد رودجرز بالهزيمة الرابعة

يبحث البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، الخميس، عن الانتصار الرابع أمام الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، على ملعب «الأول بارك»، ضمن الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

وواجه النجم البرتغالي المدرب رودجرز 4 مرات سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا، كسب 3 وخسر واحدة.

وفي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2014ـ2015، اصطدم ليفربول بقيادة رودجرز بمنافسه ريال مدريد الإسباني، ضمن مرحلة المجموعات من البطولة القارية، ليلتقي كل من كريستيانو رونالدو وفريق بريندان رودجرز في ليالي الأبطال.

وقاد البرتغالي رونالدو فريقه ريال مدريد لتحقيق الفوز على ليفربول بقيادة رودجرز بنتيجة 3ـ0، على ملعب الأنفيلد، إذ سجل رونالدو هدفًا، إضافة إلى هدفين من الفرنسي كريم بنزيما لاعب وقائد الاتحاد الحالي.

وعاد ريال مدريد للفوز على أرضه أمام ليفربول بقيادة رودجرز بنتيجة 1ـ0، من توقيع الفرنسي بنزيما، خلال اللقاء الذي شهد مشاركة رونالدو أيضًا، لكن دون أن يسجل أو يصنع.

وحين انتقل كريستيانو من جديد إلى مانشستر يونايتد خلال موسم 2021ـ2022، التقى من جديد مع رودجرز، الذي كان يقود ليستر سيتي في الجولة الثامنة لكن «الدون» تعرض مع «الشياطين الحمر» إلى هزيمة قاسية بنتيجة 2ـ4.

وغاب كريستيانو عن مواجهة اليونايتد وليستر سيتي في الدور الثاني، خلال الجولة 21، بسبب عدم الجاهزية، حين انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1ـ1.

يذكر أن آخر مواجهة رسمية جمعت رونالدو برودجرز، كانت خلال الجولة الخامسة من «البريميرليج» في موسم 2022ـ2023، حين دخل النجم البرتغالي في الشوط الثاني في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بنتيجة 1ـ0.