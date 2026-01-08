الأهلي.. المطوع يعوض أوليفا وتايلور

ضم الدكتور مبارك المطوع، رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي، كوادر جديدة إلى طاقمه، بدلًا من اختصاصي العلاج الإسباني دافيد أوليفا، والإنجليزي نيكولاس تايلور، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن البرتغالي روي بيدرو المدير الرياضي للقطب الجداوي، منح المطوع كامل الصلاحيات للإشراف طبيًا وغذائيًا على جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مع منحهم تدريبات وقائية لتجنب الإصابات مستقبلًا.

المصدر لم يسمي الكوادر الجديدة في الجهاز الطبي التابع إلى المطوع.

وكانت إدارة النادي ودعت أوليفا والذي حصل على عرض من نادي أتلتيكو بيلباو، على أن يتم إنهاء الارتباط مع تايلور الذي عمل مع الجهاز الطبي في النادي.

وكانت «الرياضية» ذكرت في 25 ديسمبر الماضي، أن المطوع بدأ مهامه الرسمية في النادي الغربي، بعد تعيينه رئيسًا للجهاز الطبي خلفًا لليوناني ديميتريس كالوجيانيديس.