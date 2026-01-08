بينتو يترقب رد النصر على جنوى

يترقب البرازيلي الدولي بينتو ماثيوس، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، رد إدارة ناديه على العرض المقدم من جنوى الإيطالي للحصول على خدماته، وفق شبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية، الخميس.

وأشارت الشبكة إلى أن النصر قد يتخذ قراره النهائي، الخميس، بشأن العرض الإيطالي، الذي يُعد في نظر بينتو الخيار الأمثل لاستعراض إمكاناته كحارس مرمى قبل كأس العالم 2026.

وقدم جنوى عرضًا يقضي باستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار الشراء النهائي الصيف المقبل مقابل 5 ملايين يورو.

وكانت «الرياضية» ذكرت أن وست هام يونايتد الإنجليزي قدم عرضًا رسميًا لاستعارة حارس النصر، الذي انضم إلى صفوف القطب العاصمي صيف 2024.

ولعب بينتو مع النصر مباراة واحدة فقط في الدوري، كانت أمام الاتحاد وانتهت بفوز نظيف 2ـ0.

إجمالًا، شارك الحارس البرازيلي في 10 مباريات منذ انطلاق الموسم الجاري، موزعة على 5 في دوري أبطال آسيا 2، ومباراتان في كأس السوبر السعودي، ومباراتان في كأس الملك، ومباراة واحدة في دوري «روشن».