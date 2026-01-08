السبت .. انطلاق «الحسا تركض»

تحتضن محافظة الأحساء، السبت ، النسخة الثامنة من فعالية ماراثون «الحسا تركض» بدعم من الاتحاد السعودي، وبإشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبرعاية مجموعة الموسى الصحية.

ويعود الحدث ليكتب فصلًا جديدًا هذا العام بعد اعتماده رسميًا كنصف ماراثون دولي في نقلة تعكس مكانته المتقدمة على خارطة الفعاليات الرياضية إذ ينظم في متنزه الملك عبد الله البيئي وسط تجهيزات متكاملة ومسارات جديدة صُممت لتمنح العدائين تجربة احترافية.

وينطلق السباق على مدار يومين حيث خُصص اليوم الأول لفئات الأطفال لمسافة 1 كيلومتر وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لمسافة 1.5 كيلومتر.

ويُستكمل التحدي في اليوم الثاني، الاحد ، بتنظيم سباقات فئة المحترفين لمسافة 21 كيلومترًا، وفئة الهواة لمسافة 5 كيلومترات على مسارات مختلفة.

وشارك في النسخة الماضية من ماراثون «الحسا تركض» العام الماضي أكثر من 14 ألف مشارك.