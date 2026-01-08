جدة.. تحدّ خامس بين قطبي مدريد

يجدد كأس السوبر الإسباني صراع قطبي العاصمة الإسبانية فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم ومنافسه اللدود أتلتيكو على ملعب «الإنماء» في مدينة جدة، الخميس، للمرة الخامسة في البطولة.

وتواجه العملاقان أربع مرات في هذه البطولة، ويمتلك الريال تفوقًا نسبيًا، إذ حقق الفوز في مباراتين، مقابل انتصار وحيد لأتلتيكو، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وسجل لاعبو ريال مدريد عشرة أهداف مقابل خمسة أهداف لأتلتيكو.

البداية في تحدي السوبر بين الفريقين كانت في موسم 2014ـ2015 عندما التقى الفريقان في نهائي من مباراتين «ذهابًا وإيابًا»، حيث جرت مباراة الذهاب في 19 أغسطس 2014 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1، وفي الإياب الذي لعب في 22 أغسطس، نجح أتلتيكو مدريد في حسم المواجهة بالفوز 1ـ0، ليتوج بلقب السوبر الإسباني بعد تفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 2ـ1.

بعد ذلك عاد الفريقان للاصطدام مجددًا في موسم 2019 ـ 2020 ولكن هذه المرة في نهائي من مباراة واحدة لعب في 12 يناير 2020، وشهدت المباراة حذرًا كبيرًا من الطرفين، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لريال مدريد الذي حسم اللقب بنتيجة 4ـ1، ليضيف فصلًا جديدًا من التفوق في المواجهات الحاسمة أمام أتلتيكو.

وفي أحدث فصول هذا الصراع، التقى الفريقان في نصف نهائي السوبر الإسباني موسم 2023 ـ 2024 في 10 يناير 2024، في مباراة مثيرة وغزيرة بالأهداف، تمكن خلالها ريال مدريد من الفوز بنتيجة 5ـ3 ليؤكد «الميرينجي» مرة أخرى تفوقه في البطولة.