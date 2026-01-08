الركراكي قبل الكاميرون: التاريخ لا يفيد

أكد وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، أن المواجهة أمام الكاميرون في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية تمثل «صدامًا قاريًا» بين فريقين كبيرين، مشددًا على أن مباريات الإقصاء المباشر تفرض تركيزًا عاليًا تفاديًا للأخطاء المكلفة في هذه المرحلة الحاسمة.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحافي للمباراة، الخميس: «كل الفرق الكبيرة موجودة في هذا الدور، والطموح هو الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة. مباريات الإقصاء المباشر دائما صعبة، والكاميرون أمة رياضية كبيرة وتحضر في مثل هذه المواعيد، ونتمنى أن نظهر وجهًا مشرفًا لكرة القدم الإفريقية».

وكشف مدرب «أسود الأطلس» عن آخر مستجدات الحالة الصحية لبعض لاعبيه، قائلًا: «استعدنا حمزة إيجامان على الرغم من أنه كان جاهزًا منذ مباراة تنزانيا، أما سفيان أمرابط فما زال يعاني من إصابة بالكعب منذ فترة لعبه مع ريال بيتيس، ونحاول ضمان مشاركته ولو لبعض الوقت. رومان سايس بدوره يواصل التحضيرات للعودة في أقرب وقت».

وشدد الركراكي على أن العامل الذهني سيكون حاسمًا في مباراة الغد: «الجاهزية الذهنية لها أهمية كبيرة، والمنتخب الذي سيرتكب أقل عدد من الأخطاء ستكون له أفضلية. لا يهم من سيلعب بقدر ما يهم المستوى الذهني داخل أرضية الملعب».

واستطرد: «لدينا خيارات تكتيكية متعددة، وأحيانًا يفهم التغيير على أنه خوف، لكننا سنعتمد دائمًا على إمكاناتنا وطريقة لعبنا».

وتحدث الركراكي عن طبيعة المواجهة المنتظرة: «التاريخ أصبح من الماضي، المنتخبان يراهنان على هذه البطولة للتألق. القتال في وسط الملعب سيكون كبيرًا، وأثق في كل اللاعبين الذين سيدخلون اللقاء».

كما أبرز أهمية الكرات الثابتة، قائلًا: «نحن من أقوى المنتخبات في استغلال الضربات الثابتة، لكن علينا صنع عدد أكبر من الفرص والركنيات حتى نسجل منها».