ماذا تعرف عن روسينيور مدرب تشيلسي الجديد؟

في التاسع من يوليو عام 1984 ولد الإنجليزي ليام روسينيور، مدرب فريق تشيلسي الأول لكرة القدم الجديد، في ويمبلدون بلندن العاصمة البريطانية، ونشأ في كنف عائلة رياضية تمتلك جذورًا تمتد إلى سيراليون من جهة الأب.

نشأ روسينيور في بيئة كروية خالصة، حيث كان والده ليروي روسينيور لاعبًا ومدربًا مشهورًا، ما أسهم في تكوين وعيه التكتيكي منذ سن العاشرة.

يصف المدرب الشاب رحلته التدريبية بأنها بدأت فكريًا قبل أعوام من اعتزاله اللعب، إذ حصل على رخصة التدريب «A» من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وهو لا يزال لاعبًا في صفوف هال سيتي. انطلقت مسيرته التدريبية الرسمية مباشرة بعد اعتزاله في 2018، حيث أشرف على فريق تحت 23 عامًا في برايتون، ثم انتقل في صيف 2019 للعمل مساعدًا في الجهاز الفني لديربي كاونتي تحت قيادة فيليب كوكو، قبل أن يصبح مساعدًا لواين روني.

تولى قيادة ديربي مؤقتًا في 2022، محققًا 7 انتصارات في 12 مباراة على الرغم من التحديات الإدارية الصعبة التي واجهها النادي.

لاحقًا، درب هال سيتي ابتداءً من نوفمبر 2022، حيث أحدث تغييرًا جذريًا في أسلوب الفريق وقاده إلى المركز السابع في دوري البطولة الإنجليزية.

خاض تجربة خارجية في الدوري الفرنسي مع ستراسبورج في 2024، إذ قاد أصغر تشكيلة أساسية في الدوريات الأوروبية الكبرى الخمسة إلى التأهل الأوروبي.

في حياته الشخصية، يفضل روسينيور ممارسة الجولف لتصفية الذهن، ويهتم بمتابعة الأبحاث حول تحسين الأداء البدني والتعافي السريع.

مع توليه تدريب تشيلسي خلفًا لإنزو ماريسكا في مطلع 2026، اعتمد استراتيجية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة مستويات الإجهاد لدى اللاعبين.

ولا تقتصر طموحاته على النتائج، بل يهدف إلى تغيير نمط حياة اللاعبين الشباب عبر برامج غذائية وتدريبية صارمة.

وقع عقدًا طويل الأمد مع تشيلسي يمتد حتى 2032، ليكون عماد المشروع المستقبلي الذي يركز على تطوير المواهب الشابة.