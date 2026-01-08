إنزاجي يعيد سالم.. والحربي بديلا

‏يتجه الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى الزج بسالم الدوسري أمام الحزم عند الـ 05:55 مساء الخميس، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن إنزاجي، يهدف إلى إعادة حساسية سالم على الكرة، بعد أن غاب عن المواجهتين الأخيرتين أمام الخلود وضمك، من أجل تجهيزه قبل مواجهة «الديربي» أمام الغريم التقليدي النصر، الإثنين، في قمة الجولة الـ 15.

وكان نادي الهلال أعلن عبر حسابة الرسمي عبر منصة «إكس» في 30 ديسمبر الماضي، عن إصابة سالم في منطقة الحوض.

إلى ذلك، كشف مصدر «الرياضية» الخاص، عن أن إنزاجي وضع متعب الحربي في القائمة الأساسية خلال التدريبات الماضية، لتعويض غياب الفرنسي ثيو هيرنانديز، الموقوف بداعي تراكم البطاقات.

ويحتل الهلال صدارة دوري روشن السعودي، برصيد 32 نقطة، قبل انطلاق الجولة الـ 14.