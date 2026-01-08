مران خارج حسابات جيسوس

خرج محمد مران، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، من حسابات مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، بعد أن أبلغ الأخير إدارة النادي استبعاده من قائمته، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة النادي العاصمي، طالبت مران بالبحث عن فريق قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية في 2 فبراير المقبل، من أجل إعارته حتى نهاية الموسم، أو بيع عقده حال تلقيه عرضًا مناسبًا، بعد الاتفاق مع عبد الله الحمدان مهاجم الهلال.

وكان حساب «الرياضية عاجل»، أعلن 2 يناير الجاري، عن اتفاق إدارة النصر مع الحمدان لتوقيع عقد احترافي بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

تدرَّج مران «24 عامًا» في صفوف فرق النصر السنية منذ موسم 2019ـ2020، وتمَّ تصعيده إلى الفريق الأول 2020ـ2021، وفي الموسم الذي يليه، أعير إلى الطائي، ولعب له 15 مباراةً.

وارتدى اللاعب القميص الأصفر في 52 مباراةً، وسجل له سبعة أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا، وتبلغ قيمته السوقية 150 ألف يورو، حسبَ موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.