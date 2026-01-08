رابطة أتلتيكو جاهزة قبل الريال

أكملت رابطة جماهير نادي أتلتيكو مدريد في السعودية جاهزيتها قبل مواجهة فريقهم الأول لكرة القدم أمام «الغريم» ريال مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، مساء الخميس.

وأوضح لـ«الرياضية» عادل البلوي مؤسس الرابطة قائلًا: «سنوزع الأعلام والشالات وأدوات التشجيع على جميع الجماهير التي ستساند الفريق، كون الرابطة تستهدف كسب أكبر شريحة من المشجعين في الوطن العربي».

وتابع: «تواصلنا مع إدارة النادي، من أجل تذاكر المواجهة قبل البطولة، بهدف إيصال التذاكر وتوزيعها وفق الآلية المعتمدة عن طريق الرابطة».

واختتم البلوي حديثه وقال: «نلتقي دائمًا كرابطة في نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي «اليوروباليج» والسوبر الأوروبي، كثفنا تواصلنا مع النادي الذي رحب بخطوة إنشاء الرابطة في السعودية».