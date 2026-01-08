أرينا: الوضع جنوني.. ارحمونا

شنت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا، هجومًا عنيفًا على الرابطة العالمية للاعبات التنس، بسبب طول الموسم الرياضي، واصفة الجدول الزمني بأنه جنوني ولا يضع سلامة اللاعبات ضمن أولوياته.

وجاءت تصريحات سابالينكا عقب تأهلها السهل إلى دور الثمانية من بطولة بريسبان الدولية للتنس بفوزها على الرومانية سورانا كيرستيا.

وأكدت سابالينكا أن القواعد الحالية صارمة للغاية وتجبر اللاعبات على خوض منافسات وهن في حالة إعياء أو إنهاك بدني شديد، مشيرة إلى أنها تعرضت هي والمصنفة الثانية على العالم، البولندية إيجا شفيونتيك لحسم نقاط من رصيدهما في الموسم الماضي بسبب عدم المشاركة في عدد كاف من بطولات فئة 500 نقطة.

وأوضحت المصنفة الأولى على العالم، أنها مستعدة لتحمل العقوبات وحسم النقاط في سبيل حماية جسدها من الإصابات المتزايدة في الملاعب، مضيفة «إنهم يتبعون مصالحهم الخاصة ولا يركزون على حمايتنا». وتستعد سابالينكا الآن لمواجهة ثأرية في دور الثمانية أمام الأمريكية ماديسون كيز.