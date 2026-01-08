الدوري الألماني يتحدى الثلوج

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، الخميس، أن كافة مباريات «البوندسليجا» ستلعب في موعدها في عطلة نهاية الأسبوع على الرغم من الأجواء الشتوية في البلاد.

وقال متحدث رسمي باسم رابطة الدوري: «إن أهم ما يثير القلق لديهم هو المباريات في شمال وشرق البلاد، حيث من المتوقع تساقط كثيف للثلوج وهبوب رياح قوية، الجمعة».

وهناك ثلاث مباريات من «البوندسليجا» تجرى في هذه المنطقة، السبت المقبل، وهي مباريات فيردر بريمن مع هوفنهايم، ووسانت باولي مع لايبزيج ويونيون برلين مع ماينز.

وقال المتحدث الرسمي: «رابطة الدوري الألماني تشعر بقلق كبير، ولكن بحسب الوضع الحالي، من المقرر أن تلعب جميع المباريات».

وتبدأ مباريات الجولة السادسة عشرة، الجمعة، حيث يلتقي آينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا دورتموند، وذكر نادي فرانكفورت أنه سيجلب عاملين إضافيين للتعامل مع الثلوج وضمان سلامة المكان.

ويمكن أن تواجه الجماهير صعوبة في الوصول للمباريات بسبب تعطل المواصلات العامة جراء الأجواء الشتوية.

وأصبح إلغاء مباريات «البوندلسيجا» أمر نادر الحدوث بسبب التقنية مثل أنظمة التدفئة التي تمنع تجمد وتساقط الثلوج على الملاعب.

ولكن تم إلغاء مباراتي بايرن ميونيخ أمام يونيون برلين، وماينز أمام يونيون برلين في موسم 2023ـ2024 لأسباب تتعلق بالسلامة، شملت وجود كميات كبيرة من الثلوج على أسطح الملعب، حيث كانت هناك مخاطر لسقوطها على المتفرجين.