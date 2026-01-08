داكار.. العطية ثانيا بعد المرحلة الماراثونية

احتفظ القطري ناصر العطية، سائق فريق داسيا بالمركز الثاني في الترتيب العام لرالي داكار السعودية 2026 على الرغم من اكتفائه بالمركز السادس عشر في المرحلة الخامسة الماراثونية، الخميس.

وللمرة الأولى منذ انطلاق النسخة الثامنة والأربعين من الرالي، بقيت الصدارة على حالها وبات الجنوب إفريقي هنك لاتيجان «تويوتا» أول سائق يتصدر الترتيب لمرحلتين تواليًا على الرغم من حلوله في المركز السابع عشر بفارق قرابة 13 دقيقة عن الفائز الأمريكي ميتش جاثري.

وبعدما أمضوا الليل في المخيم من دون أي مساعدة ميكانيكية، أكمل السائقون النصف الثاني من هذه المرحلة الماراثونية التي تقدم فيها جاثري بفارق 1:06 و2:14 دقيقة تواليًا على زميليه الإسباني ناني روما والتشيكي مارتن بروكوب، محققًا انتصاره الثاني في هذه النسخة بعدما فاز أيضا بالمرحلة الثالثة.

واستفاد جاثري من معاقبة زميله روما بإضافة دقيقة و10 ثوان على توقيته ليحرز المركز الأول.

واكتفى العطية، الباحث عن لقبه السادس في هذا الرالي، بالمركز السادس عشر بفارق 12:05 دقائق عن الفائز مع إضافة دقيقتين إلى توقيته كعقوبة، لكنه بقي رغم ذلك في وصافة الترتيب العام بفارق 3:17 د عن لاتيجان.

وبحوله ثانيًا في هذه المرحلة، تقدم روما من المركز السابع إلى الرابع على حساب بطل الرالي خمس مرات الإسباني كارلوس ساينس «فورد» الذي حل خامسًا في مرحلة الخميس.

وحل أسطورة بطولة العالم للراليات الفرنسي سيباستيان لوب «داسيا» في المركز الثاني عشر في المرحلة التي امتدت الخميس لمسافة 428 كم، بينها 327 كم خاضعة للتوقيت، بفارق أكثر من 8 دقائق عن جوثري، ليحتل المركز الثامن في الترتيب العام بفارق 18 دقيقة و28 ثانية عن المتصدر.

في هذه المرحلة، كان مسار الدراجات النارية مختلفًا عن مسار السيارات، ما زاد الأمور تعقيدًا بالنسبة للمتسابقين الأوائل على الطريق لأنهم عادة ما يستفيدون من آثار إطارات الدراجات كي يقودوا على الخط الصحيح.

وستكون المرحلة السادسة، الجمعة، الأطول في النسخة الثامنة والأربعين، إذ ينطلق المتسابقون من حائل إلى الرياض لمسافة 920 كيلومترًا، بينها 331 كيلومترًا خاضعة للتوقيت.