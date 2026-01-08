أمام الحزم.. الهلال يعيد أكتشيتشيك وسالم

أعاد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الجناح سالم الدوسري والمدافع التركي يوسف أكتشيتشيك إلى القائمة الأساسية أمام الحزم، الخميس، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي على ملعب «المملكة أرينا».

وغاب سالم عن المواجهتين الأخيرتين أمام الخلود وضمك بداعي الإصابة، فيما لم يكن المدافع التركي ضمن التشكيل الأساسي أمام الفريق الجنوبي.

واعتمد المدرب الإيطالي على تشكيل مكون من محمد الربيعي في حراسة المرمى بينما يشغل حسان تمبكتي وأكتشيتشيك قلبي الدفاع وعلى الظهيرين حمد اليامي ومتعب الحربي.

ويحكم خط الوسط الدولي محمد كنو والبرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي سافيتش وعلى الجناحين سالم والبرازيلي مالكوم فيليبي وأمامهما مواطن الأخير ماركوس ليوناردو.

وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس الفرنسي ماتيو باتويي حارس المرمى، والجناح البرازيلي كايو سيزار، والمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز وستة لاعبين آخرين.

ويسعى الأزرق العاصمي إلى مواصلة صدارته من خلال مواجهة الحزم إذ يملك قبل اللقاء 32 نقطة من 10 انتصارات مقابل تعادلين.