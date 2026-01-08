جدة التاريخية تستضيف الإقامة الفنية بـ«دار القلم» في نسخته الثانية

تحتضن منطقة جدة التاريخية، برنامج الإقامة الفنية بـ«دار القلم» والذي ينظمه مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي «دار القلم»، بمشاركة 10 فنانين وخطاطين من داخل السعودية وخارجها.

وتفتح إقامة «دار القلم» أبوابها للزوار للاطلاع على المرسم المفتوح واكتشاف أعمال الفنانين المشاركين والتعرّف على مساراتهم الإبداعية، خلال الفترة 8ـ12 يناير وذلك في مدارس الفلاح.

وتضمنت النسخة الثانية من إقامة دار القلم برنامجًا فنيًا متكاملًا لمدة 8 أسابيع، جمع بين الورش المتقدمة والمحاضرات واللقاءات التنفيذية والأبحاث الإبداعية.

ويأتي ذلك بهدف توفير فضاء إبداعي يتيح للخطّاطين والفنانين فرصة التفكير والتجريب وإجراء حوار مفتوح حول مستقبل الفن العريق.

كما تضمنت قائمة المشاركين نخبة من الفنانين المتخصصين في الخط العربي وفنونه البصرية المعاصرة، ممن تم اختيارهم وفق معايير فنية معتمدة من لجنة مختصة، بما ينسجم مع أهداف المبادرة في دعم الخط العربي وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي الحديث.

يذكر أن استضافة هذه النسخة تأتي بمبادرة من مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي «دار القلم» ضمن جهود وزارة الثقافة في إعادة إحياء جدة التاريخية، والمساهمة في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة ضمن رؤية 2030.