كيل: ينقصنا تسجيل الأهداف والانضباط

يطمح فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم لبداية موفقة في النصف الثاني من الموسم الجاري لبطولة الدوري المحلي، لكنه يدرك حاجته إلى المزيد من تسجيل الأهداف وتحسين انضباطه.

ويحتل دورتموند المركز الثاني حاليًّا بفارق تسع نقاط خلف غريمه التقليدي بايرن ميونيخ، قبل مباراته مساء الجمعة أمام آينتراخت فرانكفورت، والثلاثاء أمام فيردر بريمن، التي يختتم بها النصف الأول من الموسم الجاري.



وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند، في تصريحات صحافية الخميس: «إذا فزنا في هاتين المباراتين، سنحصل على 38 نقطة، وهذا يعني أننا حققنا أحد أفضل النتائج التي من الممكن أن نصل إليها في النصف الأول من الموسم في تاريخ النادي، وهذا يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح».

ومن المقرر أن يصل لاعبو دورتموند إلى مدينة فرانكفورت في وقت لاحق من الخميس مباشرة، بعدما أجرى الفريق معسكرًا تدريبيًّا استمر أسبوعًا في جنوب إسبانيا، حيث ركَّز المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بشكل خاص على تحسين النواحي الهجومية.

ولم يسجل دورتموند سوى 26 هدفًا فقط في 15 مباراة لعبها بالبطولة حتى الآن، ويعتمد الفريق بشكل أساسي على تحسن أداء مهاجمه الغيني سيرهو جيراسي، الذي اكتفى بإحراز خمسة أهداف فقط، وقد أهدر الفريق نقاطًا في مباريات عدة بالبطولة، بعد أن استقبل أهداف التعادل من منافسيه في الدقائق الأخيرة.

وذكر كيل: «بإمكاننا بالتأكيد التحسن وحسم المباريات مبكرًا وبشكل أكثر إقناعًا.. جيراسي ليس راضيًا تمامًا عن رصيده التهديفي، لكننا ندرك مدى أهميته للفريق. ونأمل بالطبع أن يستعيد مستواه المعهود».

وطالب كيل بانضباط أفضل من اللاعبين بعدما أبدى جيراسي وكذلك كريم أديمي استياءهما من استبدالهما في عدد من اللقاءات، قائلًا إنه تم التحدث معهما، مؤكدًا أنهم في الفريق لا يريدون تكرار هذا الأمر.

وعلى صعيد الأرقام، لم يخسر دورتموند سوى مباراة واحدة من آخر 23 خاضها في الدوري «سقط في الجولة السابعة 1ـ2 أمام بايرن ميونيخ»، وتبع ذلك سلسلة من ثماني مباريات متتالية دون هزيمة «خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات».

ويُعدّ رصيد الفريق الحالي البالغ 32 نقطة من 15 مباراة هو الأفضل منذ أعوام، فقبل عام، كان رصيده 25 نقطة فقط في هذه المرحلة.

من جهته، يملك فرانكفورت أيضًا 25 نقطة بعد 15 جولة ويحتل المركز السابع. لكن الفريق لم يفز إلا في مرة واحدة من آخر ست مباريات رسمية، وكان الأخير بهدف دون رد على أوجسبورج الجولة الماضية.

أما المواجهات المباشرة بين الفريقين فتميل لصالح دورتموند الذي فاز في 51 مباراة بالدوري ضد فرانكفورت مقابل 32 خسارة و21 تعادلًا، كما سجَّل 202 هدف، واستقبل 139.

ومن آخر 17 مباراة جمعت الفريقين في المسابقة، خسر دورتموند مباراتين فقط: الأولى على ملعبه 1ـ2 لحساب الجولة الـ 27 من موسم 2020ـ2021، والثانية 0ـ2 في فرانكفورت الموسم الماضي.

وفاز دورتموند على فرانكفورت 11 مرة بعد أن كان متأخرًا بنتيجة 0ـ1، وهو رقم قياسي لم يحققه أمام أي نادٍ آخر.