توتنام يخسر خدمات قدوس حتى أبريل

خسر فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم خدمات جناحه الغاني محمد قدوس حتى أبريل المقبل، بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال التعادل مع سندرلاند، الأحد ‌الماضي.

وشارك الدولي الغاني «25 عامًا» في 19 مباراة مع توتنام في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجّل خلالها هدفين وصنع خمسة أهداف. وسقط اللاعب خلال مباراة التعادل التي احتلّ توتنام على إثرها المركز الـ14 في الدوري.

وقال الدنماركي توماس فرانك، مدرب الفريق، في تصريحات صحافية، الخميس، قبل مباراة الدور الثالث من كأس الاتحاد ضد أستون فيلا، الثلاثاء: «نتوقع عودته بعد فترة التوقف الدولي في مارس، التي تستمر من 23 إلى 31».

وأضاف فرانك: «لوكاس بيرجفال، لاعب الوسط، يخضع ⁠للتقييم اليوم. كما هو الحال مع رودريجو بنتانكور، ورودري يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ويبدو أنها إصابة أكبر، للأسف. ولا نعرف إطارًا زمنيًّا للعودة».

وتابع: «أما ديان كولوسيفسكي فأصيب في وتر العضلة الرباعية، ونتوقع عودته بعد فترة التوقف الدولي في مارس. نعلم أنها إصابة معقدة. وإذا كان هناك شخص قادر على تسريع شفائه، فهو كولوسيفسكي. إنه لاعب محترف من الطراز الرفيع ويتمتع بعقلية ممتازة. الأهم هو تخفيف ألم الركبة. لقد تلقى حقنة قبل عشرة أيام. سنعرف خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع ما إذا كانت الإصابة تحسنت، وعندما تتحسن، نأمل أن يعود إلى الملاعب، ومن ثم سنرى ما سيحدث».

ولتغيير وضع الفريق الذي يحتل المركز الـ14 برصيد 27 نقطة وخسر مباراته الأخيرة في الدوري أمام بورنموث 2ـ3 الأربعاء، أوضح فرانك: «هناك عدة جوانب في الأمر. أعتقد أنَّ المباريات الخمس الأخيرة التي خضناها ضد ليفربول وكريستال بالاس وبرينتفورد وسندرلاند وبورنموث، قدَّمنا فيها أداءً تنافسيًّا جيدًا ومتسقًا، ليس استثنائيًّا، لكنه أداء جيد ومتسق. هذا ما نحتاجه في موسم طويل».

وبيَّن: «كان من المفترض أن تمنحنا تلك المباريات الخمس أكثر من النقاط الخمس التي حصلنا عليها. ربما ثماني أو تسع أو عشر نقاط، ولو حدث ذلك لكان الوضع مختلفًا. لذا، هذا ما نركز عليه».

واستطرد قائلًا: «من واجبي مراجعة كل شيء وتجاوز هزيمة الليلة الماضية. بالطبع، كان الأمر مؤثرًا للغاية وصعبًا على الجميع، لكنني أعتقد أنه كان جيدًا من نواحٍ عديدة. نستحق أكثر من ذلك. لذا، علينا فقط الاستمرار».