سادس ضربات نيفيش تهز الحزم

بصم البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، على سادس أهدافه من خارج منطقة الجزاء مع الأزرق بعدما هز شباك نظيره الحزم، الخميس، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وأرسل لاعب الوسط البرتغالي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الرأس الأخضري برونو فاريلا حارس مرمى الحزم عند الدقيقة «56».

وبدأت علاقة نيفيش مع الأهداف خارج منطقة الـ18 من خلال شباك الجبلين في كأس الملك ثم جاءت دوريًا أمام أبها، وآسيويًا ضد سباهان الإيراني الموسم قبل الماضي.

وتجددت الموسم الجاري من بوابة الفتح في كأس الملك ثم النجمة والحزم دوريًا.

ومنذ انتقاله إلى القطب العاصمي صيف 2023 قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي خاض نيفيش 110 مباريات سجل خلالها 15 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.