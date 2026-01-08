ثنائية سافيتش ونيفيش تهدي الهلال 6 أهداف

أهدت ثنائية الصربي سيرجي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش، ثنائي وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأزرق 6 أهداف، منذ انضمامهما صيف 2023 إلى كتيبة القطب العاصمي.

وتجددت إنتاجية هذه الثنائية خلال لقاء الحزم، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي على ملعب المملكة أرينا.

وسجَّل لاعب الوسط الصربي هدفه بضربة رأسية عند الدقيقة «29» بعد تمريرة طويلة من نيفيش.

وجاءت حصيلة هذه الثنائية بواقع 5 أهداف سجَّلها سافيتش بعد تمريرات حاسمة من نيفيش، مقابل هدف وحيد أحرزه البرتغالي بصناعة من لاعب الوسط الصربي.

وبدأت أهداف سافيتش الخمسة من صناعة نيفيش أمام الحزم في الموسم قبل الماضي، قبل أن تتكرر أمام الاتفاق والشباب والوحدة، ثم تعود هذا الموسم أمام الفريق القصيمي مجددًا.

وفي الاتجاه المقابل، جاء الهدف الوحيد الذي سجَّله نيفيش بصناعة سافيتش خلال مواجهة الهلال والقادسية خلال الموسم الجاري، التي انتهت بالتعادل 2ـ2.