يحيى والخيبري يغيران النصر

يعود أيمن يحيى وعبد الله الخيبري إلى التشكيل الأساسي لفريق النصر الأول لكرة القدم عبر مباراة القادسية، التي يحتضنها ملعب «الأول بارك» في الرياض مساء الخميس ضمن الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي.

وحسبما أعلن النادي العاصمي، يبدأ فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المواجهة بنواف العقيدي في حراسة المرمى، والظهيرين سلطان الغنام ويحيى، والمدافعَين عبد الإله العمري والإسباني إينيجو مارتينيز، والخيبري في الوسط مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، فيما يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خط المقدمة وخلفه مواطنه جواو فيليش وفي مركزي الجناحين الفرنسي كينجسلي كومان والبرازيلي أنجيلو جابرييل.

وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، والجناح البرازيلي ويسلي تيكسيرا، وسبعة لاعبين محليون، بينهم الجناح عبد الرحمن غريب والظهير سعد الناصر.

وبدأ الناصر وويسلي مباراتي الفريق الأخيرتين، اللتين شهِدتا تعادله 2ـ2 مع الاتفاق وخسارته 2ـ3 من الأهلي، ضمن الجولتين 12 و13.

وتراجع النصر، الذي جمع 31 نقطة، إلى المركز الثاني بعد خسارته الأولى في نسخة الدوري الجارية.

في المقابل، يبدأ القادسية، صاحب المركز الخامس برصيد 24 نقطة، المباراةَ بالبلجيكي كوين كاستيلس في حراسة المرمى، والظهيرين محمد أبو الشامات والأوروجوياني جاستون ألفاريز، والمدافعين جهاد ذكري والإسباني ناتشو فيرنانديز، وثلاثي الوسط نايف هزازي والألماني جوليان فايجل والأوروجوياني ناهيتان نانديز، والمهاجمين الغاني بونسو باه والإيطالي ماتيو ريتيجي والمكسيكي جوليان كينونيس.

ويواجه المدرب الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز النصر في مباراته الثالثة مع القادسية، الذي عيّنه خلفًا للإسباني ميتشيل جونزاليس.