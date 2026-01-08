الاتحاد يغادر بـ9 لاعبين أجانب.. وعوار يغيب أمام الخلود

غادرت بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى منطقة القصيم استعدادًا لمواجهة الخلود، بقائمة تضم 9 لاعبين أجانب، اختارهم المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، يتقدمهم رايكوفيتش، دانيلو بيريرا، ماريو ميتاي، فابينيو، نجولو كانتي، روجر فيرنانديز، موسى ديابي، ستيفن بيرجوين، وكريم بنزيما، على أن يتم استبعاد أحدهم خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة، وفقًا لأنظمة المسابقة التي تسمح بمشاركة 8 لاعبين أجانب فقط.

وشهدت القائمة المغادرة استبعاد الجزائري حسام عوار، على الرغم من عودته أخيرًا من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية الماضية، إلى جانب استبعاد اللاعب الصربي سيميتش، وذلك لأسباب تنظيمية تتعلق بعدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم في المباراة.

وفي سياق متصل، سيغيب عبد الرحمن العبود عن مواجهة الخلود للمباراة الرابعة على التوالي، بقرار من الجهاز الفني.

ميدانيًا، اختتم الاتحاد تدريباته عصر الخميس على ملعب النادي، إذ ركّز كونسيساو على الجوانب الفنية.