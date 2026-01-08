قادري: أعرف ضعف الهلال.. ولا أملكه

أوضح التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، أنه نجح تكتيكيًّا أمام الهلال، على الرغم من الخسارة بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي على ملعب المملكة أرينا.

وقال المدرب التونسي: «أعددنا للمباراة كما ينبغي، ونجحنا تكتيكيًّا في هذه المواجهة أمام فريق مثل الهلال».

وعن الاختلاف بين الفريقين أوضح: «من الناحية البدنية والذهنية كان هناك فرق بيننا وبين الهلال، حاولنا أن نجاريه وخلقنا فرصًا ولكن لم نتمكن».

وأكمل: «من الصعب أن تغلق دفاعك أمام الهلال.. لديه هجوم قوي ويستطيع الضغط والزيادة العددية».

وحول مميزات الأزرق علَّق: «الهلال يمتاز بالتحولات السريعة فهو فريق هجومي بحت.. يستحق هذا الفوز عطفًا على الإمكانات العالية في العناصر».

وفيما يخص السلبيات التي قد يضرب منها الأزرق، قال: «قد يعاني من الفرق التي لديها السرعة في التحوّل، وهذه الميزة لا يملكها الحزم».