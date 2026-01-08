الأحبال الصوتية تبعد إنزاجي.. ماسيميانو: نعاني من النقص

غاب الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن المؤتمر الصحافي عقب مباراة الحزم بداعي وعكة صحية في الحبال الصوتية، حسبما ذكر مساعده ماسيميانو الذي حلّ مكانه.

وقال ماسيميانو بعد الانتصار أمام الحزم بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي الخميس: «سعداء أن نقدم مباراة جيدة بكل المقاييس، استطعنا تسجيل ثلاثة أهداف وأصبحنا فارقين بأربع نقاط، وننتظر النتائج الأخرى».

وأكمل: «لدينا نقص كبير في عناصر الفريق في مقدمتهم اللاعبان الدوليان السنغالي خاليدو كوليبالي والمغربي ياسين بونو، وأضيف إليهم متعب الحربي الذي تعرض لإصابة عضلية قبل المباراة».

وأردف: «الفريق قدم أداءً جيدًا وصلنا إلى نتائج وأداء مميز في الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة».

وقدم المساعد شكره للاعب سعد المطيري وناصر الدوسري قائلًا: «أشكر سعد الذي قدم أداءً جيدًا وأتمنى له التوفيق في مشواره مع الفريق الأولمبي والأول، وكذلك ناصر الدوسري الذي قدم أداءً مميزًا في المركز الذي تولى مهامه، بعد دخول بديلًا عن متعب الحربي».



وفيما يخص مستقبل البرتغالي جواو كانسيلو أوضح: «شارك معنا في بداية الموسم وبعد الإصابة التي تعرض لها اضطررنا إلى استبداله بسبب عدد الأجانب».

وحول تحركات الأزرق في سوق الانتقالات الشتوية: «في الوقت الحالي لدينا اتصال مباشر مع إدارة الهلال لتدعيم الفريق بعنصر جديد».