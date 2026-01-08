شاموسكا يستعجل الأحمد والمفرج

أوضحت لـ«الرياضية» مصادر مطلعة أنَّ البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، استعجل الجهاز الطبي من أجل اكتمال شفاء وليد الأحمد ومتعب المفرج، ثنائي الفريق المصاب.

وبيَّنت المصادر ذاتها أنَّ المدرب البرازيلي يتابع مع الجهاز الطبي مراحل علاج الأحمد، الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للقدم اليمنى، والمفرج الذي تعرّض للإصابة خلال مواجهة الاتحاد، عند الدقيقة الـ36.

ويأمل شاموسكا أن يكون أحدهما على الأقل ضمن القائمة الرئيسة لمواجهة الشباب، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، تفاديًا للنقص الذي يعاني منه الفريق. ومن المتوقع أن يحل بسام الحريجي ومحمد الدوسري بديلين عن الثنائي في حال عدم اكتمال شفائهما.

وتسبق مواجهة الشباب فعاليات احتفالية للتعاون، بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيس النادي القصيمي.