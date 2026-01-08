مهرجان الأمير سلطان.. «الفميجا» يحصد لقب 200م

توّج الجواد «الفميجا» بالشوط التاسع «تكافؤ الخيل العربية»، الخميس، ببطولة كؤوس مهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي لنسخة العام الجاري 2026م، الجارية حاليًّا على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض.

وخطف «الفميجا» المركز الأول لمسافة 200م بزمن 02:23.51، ضمن سباق السرعة مع الخيال نواف الفيروز، ليحصد عبد العزيز الواصل «المالك» مبلغ 100 ألف ريال قيمة جائزة المركز الأول.

ونال «جلمود» المركز الثاني للمالك حمزة نصيب، و«سوار الأمل» المركز الثالث للمالك عبد المحسن الراشد، فيما حصل «بن الطير» على المركز الرابع مع المالك عبد الله نصيب.

وشارك في الشوط التاسع «تكافؤ الخيل العربية» ضمن سباق السرعة 19 جوادًا.

كما خطف «العنود اف بي ار » لمالكه خالد الحوشان كأس مطلق بن مشرف بقيادة الخيال مشعل المزيد لمسافة 1200 متر.

وانطلقت أشواط بطولة كؤوس مهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي، بمشاركة نخبة الخيل العربية الأصيلة التي تتنافس على 16 شوطًا متعددة التصنيفات والأعمار لمختلف الدرجات.