الهدف الافتتاحي يواصل عرقلة النصراويين

استقبل فريق النصر الأول لكرة القدم الهدف الافتتاحي للمباراة الثالثة على التوالي، مساء الخميس أمام القادسية ضمن الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي.

وبعد شوط أول سلبي، في ملعب «الأول بارك»، افتتح القادسية السجل التهديفي للمواجهة في الدقيقة 51 عبر المهاجم المكسيكي جوليان كينونيس.

وانتهى اللقاء، الذي تابعه من المدرجات نحو 26 ألف شخص، بفوز الفريق الضيف 2ـ1. وفيما أضاف الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب الوسط، هدفًا قدساويًا ثانيًا، في الدقيقة 66، قلّص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفارق بهدف من ركلة جزاء، في الدقيقة 81.

وتلقّى النصر الهدف الافتتاحي عندما تعادل مع الاتفاق 2ـ2، ضمن الجولة الـ 12، وخسِر من الأهلي 2ـ3، لحساب الجولة الماضية.

وبسبب المباريات الثلاث، فقد الفريق الأصفر 8 نقاط وتراجع إلى المركز الثاني، فيما احتل الهلال صدارة جدول الترتيب من الجولة الماضية.

ويجمع ديربي الرياض بين الفريقين الإثنين ضمن الجولة الـ 15.

وافتتح النصر، الذي يُدرِّبه البرتغالي جورجي جيسوس، موسم الدوري بـ 10 انتصارات متتالية، في رقمٍ قياسي على مستوى المسابقة التي انطلقت عام 2008.