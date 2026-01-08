بعد عامين و5 أشهر.. جولتان متتاليتيان تسقطان النصر

تعرَّض فريق النصر الأول لكرة القدم إلى خسارتين متتاليتين في دوري روشن السعودي للمرة الأولى منذ عامين و4 أشهر و3 أسابيع، بعدما كسِبه ضيفُه القادسية 2ـ1، مساء الخميس على ملعب «الأول بارك»، ضمن الجولة الـ 14 من الموسم الجاري.

وافتتح المكسيكي جوليان كينونيس، مهاجم القادسية، الأهداف في الدقيقة 51 بعد خطأ مفاجئ من نواف العقيدي، حارس مرمى النصر. وأضاف الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب الوسط، هدفًا ثانيًا في الدقيقة 66، فيما قلّص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الكتيبة الصفراء، الفارق بهدفٍ من نقطة الجزاء في الدقيقة 81.

وتجمد رصيد فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عند 31 نقطة، واستمر إهداره للنقاط، مع فقدانِه ثمانٍ منها خلال ثلاث مباريات متتالية. في المقابل، رفع القادسية، الذي يُدرّبه الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، عدد نقاطه إلى 27.

ودخل النصر إلى المباراة بعد خسارةٍ من الأهلي 2ـ3، في الجولة الـ 13، سبقها تعادلٌ مع الاتفاق 2-2، في الجولة الـ 12.

وللمرة الأولى منذ أول وثاني جولات دوري 2023- 2024، يخسر الفريق الأصفر مباراتين متتاليتين على صعيد المسابقة.

وافتتح الفريقُ نسخةَ الموسم قبل الماضي، مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، بالخسارة 1ـ2 من الاتفاق، في 14 أغسطس 2023، وبعد ثلاثة أيام خسِر من التعاون 0ـ2 ضمن الجولة الثانية.

منذ ذلك الحين، تفادى سيناريو الهزيمتين المتتاليتين في الدوري، إلى أن تعرّض له، الأسبوع الجاري، أمام الأهلي، الجمعة، والقادسية، الخميس.