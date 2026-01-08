المواجهة الأولى.. الاتفاق يحبط النجمة برباعية

تغلب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الخميس، على مضيفه النجمة 4-3، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، في أول مواجهة بينهما تاريخيًا.

وهذا هو الفوز الثالث للاتفاق في آخر أربع مباريات بعد فترة التوقف الأخير، إذ تغلب بهدفين نظيفين على الرياض والأخدود، وتعادل أمام النصر 2-2، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، فيما تجمد النجمة، الصاعد حديثًا عند نقطتين بالمركز الأخير.

أنهى الاتفاق الشوط الأول بثلاثية نظيفة لمدافع النجمة ناصر الهليل بهدف عكسي «27» والمهاجم الفرنسي موسى دمبيلي بتسديدة يمينية من منتصف منطقة الجزاء بعد تمريرة من لاعب الوسط الهولندي جورجينو فينالدوم «39»، ولاعب الوسط الكوستاريكي فرانسيس كالفو «42» من عرضية عبد الله الخطيب.

وفي الشوط الثاني واصل الاتفاق هجماته وسجل الهدف الرابع «59»عندما سدد كالفو كرة قوية في منتصف المرمى بعد تمريرة من فينالدوم، وجرى تأكيده عن طريق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

النجمة من جانبه لم يستسلم وبادل الاتفاق الهجمات ونجح في إحداها في تقليص الفارق بواسطة لاعب الوسط البديل راكان الطليحي «71» بتسديدة من مسافة 35 ياردة سكنت الزاوية اليسرى للحارس السلوفيني ماريك روداك.

الهدف حفز لاعبي النجمة على التقدم أكثر وخطفوا هدفين آخرين بتوقيع المهاجمين البديل العراقي علي جاسم «77» والبرازيلي لازارو من ركلة جزاء «87» احتسبت ضد جاك هندري بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء، بعد الرجوع إلى تقنية الـ VAR ، لتصبح المرة الأولى التي يسجل فيها الفريق ثلاثة أهداف في مباراة واحدة منذ انطلاق الموسم الجاري.