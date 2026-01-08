رودجرز: هزمت النصر لأنني درست طريقتهم

وعد الأيرلندي الشمالي بريندن رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، مشجِّعي ناديه بالأفضل، بعد الفوز 2ـ1 على النصر، الخميس في الرياض ضمن الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي، كاشفًا بعض تفاصيل تعامله فنيًّا مع المباراة.

وصرّح خلال مؤتمر صحافي عقِب جني النقاط الثلاث: «أمامنا طريق طويل.. وعليّ تهنئة اللاعبين.. أظهروا القدرة على العمل الجاد واللعِب بروح.. وهذا يجعلني فخورًا».

واستدرك: «لكننا في البدايات، ونعمل مع المجموعة، سنلعب بشكل أفضل ونتحكم في المباريات بصورة أكبر، وسنحافظ على الخطورة الهجومية، لأنني وعدت بتقديم فريق هجومي قوي ومنضبط، وأستطيع رؤية ذلك من الآن».

وأهدى رودجرز الفوز على النصر للجمهور وجميع سكان مدينة الخبر. وقال: «لعِبنا بقتالية وروح عظيمة ضد نادٍ كبير، وهذه ليلة مميزة للجميع»، مبديًا إعجابه بالتنظيم الدفاعي للفريق، واصفًا لاعبيه بأنهم كانوا مذهلين للغاية.

وكشف الأيرلندي الشمالي تفاصيل عن تعامُله مع الفريق الأصفر، موضحًا: «حلّلنا نقاط ضعف النصر، في الثبات والضغط، كنا نحاول إجباره على لعب الكرات الطويلة، لأنهم إذا وجدوا الوقت للتمرير فإنهم يمتلكون لاعبين موهوبين».

وأضاف: «في الوسط، تحركنا بجماعية، وفي آخر الملعب حاولنا أن نكون متقاربين واحتجنا من مهاجمينا العودة، وكانوا ممتازين، كان أداءً قويًا دفاعيًا وهجوميًا».

وأكد رودجرز اعتماده على الحدّة الهجومية، مع تنفيذ ذلك بتوازن. وردًّا على سؤالٍ من «الرياضية» عن تعامله مع غياب مصعب الجوير والبرتغالي أوتافيو مونتيرو، لاعبي الوسط، أجاب: «هما لاعبان مهمان للغاية، مصعب أبهرني، موهبة كبيرة، ونعمل معه بجِد، وأوتافيو لم يلعب معي، لكني أركز على اللاعبين المتاحين، واللاعبون السعوديون كانوا مذهلين، جهاد ذكري وعلي هزازي كانا مذهلين».

وشدد المدرب: «يجب أن نعتمد على فريقنا، وقد رأينا ذلك في هذه المباراة من دون اثنين من أفضل اللاعبين».

وفي وقتٍ يمثّل فيه الجوير المنتخب السعودي في كأس آسيا تحت 23 عامًا، تُبعِد الإصابة أوتافيو.