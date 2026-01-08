الشهري: انتصرنا.. وتعلمنا الدرس

أوضح سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، أن الفوز على النجمة لم يكن سهلًا بعد تلقيهم ثلاثة أهداف متتالية رغم تقدمهم برباعية نظيفة حتى منتصف الشوط الثاني.

وقال الشهري في مؤتمر صحافي الخميس عقب المباراة التي لعبت لحساب الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي أن المواجهة كانت على شقين. الأول هو التسجيل، ونجحوا في ذلك، والثاني هو المحافظة على التقدم، لكنهم تلقوا ثلاثة اهداف، وهذا درس مهم لهم بأن الأمور لا تحسم إلا مع صافرة النهاية.

وأضاف: «مثل ما ذكرت دخلنا اللقاء برغبة عالية للفوز، وكانت لدينا نية واضحة لفرض السيطرة في الشوط الثاني، لكن حدثت بعض الأخطاء، وهو أمر وارد، خاصةً عندما تلعب أمام فرق تسعى دائمًا للعودة في المباراة».

وعن سر المستويات القوية التي يقدمها الاتفاق أوضح الشهري أن توفيق الله هو السبب الرئيس، ومن ثم اللاعبين، مشيرا إلى أن القادم سيكون أصعب ويحتاج إلى تركيز أكثر.