تشنج تغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة

أعلنت البطلة الأولمبية الصينية ​تشنج تشين ون انسحابها من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع ‌الكبرى للموسم 18 يناير الجاري، إذ تواصل العمل على استعادة لياقتها البدنية الكاملة بعد خضوعها لجراحة في المرفق.

وقالت تشنج عبر حسابها ​على إنستجرام: «كان قرارًا صعبًا للغاية. ملبورن هي مكان ⁠حظي، فهناك فزت بأول مباراة لي في القرعة الرئيسية في البطولات الأربع الكبرى وخضت أفضل تجربة في مسيرتي. لدي ارتباط خاص بهذا المكان، وكنت متحمسة جدًا لبدء موسمي الجديد في ملبورن بارك».

وكانت ‌المصنفة 24 ‌عالميًا، التي ‌بلغت ⁠نهائي ​البطولة ‌في ملبورن عام 2024، قد أخذت استراحة من المنافسات العام الماضي بعد أن فضلت الخضوع لجراحة بالمنظار في مرفقها الأيمن. وغابت عن بطولة أمريكا ⁠المفتوحة قبل أن تعود إلى ‌الملاعب في بطولة الصين المفتوحة في ‍سبتمبر الماضي، لكنها اضطرت إلى الانسحاب من مباراتها في الدور الثالث بسبب آلام في المرفق.