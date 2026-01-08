جيسوس: أهديناهم الفوز.. ويمكن تسويق ويسلي

أرجع البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، الخسارة من القادسية، 1ـ2 الخميس، إلى الأخطاء الفردية، مُشدّدًا: «هذه هي قصة المباراة».

وصرّح خلال مؤتمر صحافي بعد المواجهة المنتمية إلى الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي: «لا يوجد ملخص طويل للمباراة.. انهزم النصر ومنح القادسية فرصة الفوز».

وأشار إلى صناعة لاعبيه العديد من الفرص وسيطرتهم على الكرة. وأضاف: «القادسية لم يسجّل من أي فرصة، لكن هذه هي كرة القدم.. في الشوط الثاني، قدمنا هدايا للخصم.. القصة الوحيدة هي أن النصر خسِر بأخطاء فردية، هذه هي قصة المباراة».

وحول خسارة 8 نقاط من ثلاث جولات متتالية، قال البرتغالي: «لا توجد أشياء كثيرة أستطيع الحديث عنها، تعمل عند الفوز أسهل من عملك بعد الهزيمة».

ولفت إلى تركيزه على إيجاد التوازن النفسي للفريق. وتابع: «الحقيقة الآن أن الهلال متقدم بأربع نقاط، كنا متقدمين بأربع نقاط، لكن الهلال تقدّم الآن.. لو جلستم في المنزل ولم تشاهدوا الأخطاء لقلتم إن النصر فاز، لأننا قدمنا مباراة جيدة، لكن الأفضلية دائمًا للفائز».

ووصف مدرب النصر الخسارة بـ «المُرَّة»، وشدّد: «يجب أن نسترجع أنفسنا ونعود في المباراة المقبلة، لم يضِع شيء، الهلال يتقدم بفارق أربع نقاط»، فيما عبَّر عن اقتناعه بقدرات الجناح البرازيلي ويسلي تيكسيرا، موضحًا: «نؤمن بإمكاناته، اهتمام أندية أوروبية به ليس من فراغ.. لعِب 20 دقيقة اليوم ولمن يكن سبب خسارتنا، وجدنا الحل فيه بعد غياب ماني». لكنه أقرّ بأن إنتاجية البرازيلي ليست كالسنغالي، مستدركًا: «لكنه من مهاجمي النصر، هو سريع وقوي في الفرديات، ومن لاعبي النصر الأجانب الذين يمكن تسويقهم في سوق الانتقالات من دون شك».

وتطرق جيسوس إلى نافذة الانتقالات المقبلة، وعدَّ التغيير صعبًا في ظل امتلاك 10 لاعبين أجانب. وصرّح: «بالنسبة إلى السعوديين، استقطبنا سعد الناصر، أما عن الأجانب فلا توجد أماكن شاغرة، الأمر ليس مثل أوروبا فالسوق هناك مفتوح، وسنتعاقد في حالة وحيدة، وهي جلب لاعب أجنبي مكان أجنبي آخر»، مضيفًا أن التعاقد مع لاعب أجنبي تحت السن لن يكون «الحل الذي يقدّم النقلة النوعية».

وعبّر مدرب النصر عن ارتياحه لقرب عودة المدافع الفرنسي محمد سيماكان، الذي أبعدته الإصابة عن المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى تأثّر الفريق سلبًا بغيابه.