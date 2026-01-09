خسارة النصر تحمي رقم الهلال القياسي

أهدر فريق النصر الأول لكرة القدم فرصة كسر الرقم القياسي لعدد النقاط في موسم واحد من دوري روشن السعودي، بعدما خسِر 1ـ2 من القادسية الخميس في الرياض ضمن الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي.

وحقق الهلال الرقم القياسي عندما جمع، تحت قيادة جيسوس مدربه السابق، 96 نقطة من موسم 2023- 2024، مُضيّعًا ست نقاطٍ فقط بسبب ثلاثة تعادلات.

وفرّط النصر، خلال مبارياته الثلاث الأخيرة، في ثماني نقاط، بعدما تعادل 2ـ2 مع الاتفاق، ثم خسِر 2ـ3 من الأهلي و1-2 من القادسية. لذا، لن يكون بمقدوره معادلة الحصيلة الأكبر من النقاط في موسم واحد من المسابقة، التي انطلقت عام 2008.

وبإمكان الهلال وحده معادلة حصيلته أو تجاوزها، مع إهداره أربعًا فقط من نقاط الموسم الجاري، حتى الآن.

وإذا كسِب النصر جميع مبارياته الباقية، لن يتعدى رصيده 94 نقطة، في حين يمكن للهلال نظريًا الوصول إلى 98 نقطة.

وأخيرًا، حطم جيسوس مع النصر رقمًا قياسيًا على مستوى الدوري كان قد حققه بنفسه مع الهلال، وذلك عندما قاد فريقه الحالي إلى كسب المباريات العشر الأولى، وتقديم أقوى انطلاقة لأي فريق منذ استحداث البطولة، متفوقًا على انطلاقته مع «الأزرق»، في موسم 2018- 2019، عندما فاز بالمباريات التسع الأولى.

ويتواجه الفريقان الإثنين لحساب الجولة الـ 15، بعدما وصل الهلال، متصدر جدول الترتيب، إلى النقطة 35، وتجمد رصيد النصر، في المركز الثاني، عند 31 نقطة.