السطوة مستمرة في السعودية.. الريال يتخطى أتلتيكو ويصطدم ببرشلونة

أثبت فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم مجددًا سطوته أمام جاره أتلتيكو عندما يلتقيان داخل السعودية، وهزمه 2ـ1، مساء الخميس على ملعب «الإنماء» في جدة لحساب دور الـ 4 من كأس السوبر الإسباني، ليضرب موعدًا مع برشلونة، الأحد المقبل، في النهائي.

وجاء هدفا الريال عن طريق الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب الوسط، والجناح البرازيلي رودريجو دو جوس في الدقيقتين 2 و55.

أمّا هدف أتلتيكو الوحيد فأحرزه المهاجم النرويجي ألكسندر سورلوث في الدقيقة 58.

وعلى أرض السعودية التقى الفريقان مرتين من قبل ضمن بطولة السوبر، وكان الريال الطرف الفائز في كل منهما.

وفاز الفريق الأبيض على منافسه في نهائي 2020 بركلات الترجيح بعد 120 دقيقة سلبية فوق أرض ملعب «الإنماء».

والتقيا مجددًا ضمن الدور نصف النهائي من نسخة 2024 على ملعب «الأول بارك» في الرياض، وفاز الفريق ذاته 5ـ3 بعد التمديد لوقت إضافي مدته نصف ساعة.

وفي الديربي الثالث بينهما داخل السعودية، فاز الريال من جديد، وللمرة الأولى عبر الوقت الأصلي.

وقبل تلك الانتصارات المدريدية الثلاثة، التقى الطرفان في السوبر فقط عام 2014، وقتما كانت البطولة تلعب من مواجهتي ذهاب وإياب بين فريقين اثنين، وآنذاك فاز أتلتيكو 2ـ1 بمجموع نتيجتي المباراتين.

وحافظ ريال مدريد على حضوره الثابت في النهائي عندما تستضيف السعودية البطولة، بواقع 6 نسخ، أولها 2020.

وتوج الريال باللقب في جدة 2020، وفي الرياض 2022 و2024، بينما خسر أمام برشلونة نهائي 2023 على أرض العاصمة، ونهائي 2025 بضيافة المدينة الساحلية.

وتأهل برشلونة إلى نهائي النسخة الجارية بعد سحقه أتلتيك بلباو، الأربعاء، بخمسة أهداف نظيفة على ملعب «الإنماء»، مسرح جميع منافسات السوبر.