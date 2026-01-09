اللقب الـ 14.. باريس يخطف السوبر بالترجيحية

توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، الخميس، بلقب كأس السوبر لكرة للمرة الرابعة تواليًا إثر فوزه 4-1 على مارسيليا بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في مباراة مثيرة شهدها ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت.

ولمدة 75 دقيقة، ظل باريس متقدمًا بهدف مبكر سجله المهاجم عثمان ديمبلي، الذي قاد الفريق لإحراز اللقب نفسه العام الماضي عبر هدف متأخر قاد به الفريق للفوز 1-0 على موناكو بالدوحة العاصمة القطرية.

لكن مارسيليا أشعل الإثارة في المباراة بهدفين متأخرين سجلهما الإنجليزي ميسون جرينوود من ركلة جزاء ووليام باتشو لاعب سان جيرمان بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفض باريس الاستسلام وواصل محاولاته حتى خطف التعادل في الثواني الأخيرة قبل صفارة النهاية عن طريق جونزالو راموس ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

ولعب الحارس لوكا شيفالييه دورًا بطوليًا في تتويج الفريق بتصديه لركلتي مات أوريلي وحامد جونيور تراوري، بينما ‌سجل لباريس سان، ‌جونزالو راموس وفيتينيا ونونو مينديز وديزريه دوي.

وعزز سان جيرمان ‌رقمه ⁠القياسي في كأس ‌السوبر بالفوز باللقب للمرة 14 في تاريخه وللمرة 12 خلال آخر 13 عامًا.

وجاءت أول فرصة خطيرة في المباراة في الدقيقة السابعة عندما تلقى ليوناردو باليردي لاعب مارسيليا كرة من ركلة ركنية وصوبها بضربة رأس لكن الحارس شيفالييه تصدى لها ببراعة.

ورد سان جيرمان بمحاولة في الدقيقة العاشرة، إذ تلقى مينديش كرة عالية من ديمبلي وصوب الكرة بضربة رأس لكنها مرت بجوار القائم.

وافتتح ديمبلي التسجيل لباريس في الدقيقة 13، إذ تلقى تمريرة طولية من فيتينيا واستلم الكرة ببراعة ثم سددها بقدمه اليسرى لتمر فوق الحارس ⁠وتسكن الشباك.

حاول مارسيليا الحفاظ على توازنه وضغط بقوة، وسدد جرينوود كرة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 18 ‌لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

وكاد مينديز أن يضيف الهدف الثاني لباريس «20» عندما تلقى عرضية ‍من الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وراوغ الدفاع داخل منطقة الجزاء ثم سدد بقدمه اليسرى لكن الحارس تصدى ‍للكرة.

وبمرور أول نصف ساعة، كثف مارسيليا ضغطه الهجومي بحثًا عن التعادل وكاد أن يهز الشباك في الدقيقة 34 عن طريق إيمرسون لكن شيفالييه تصدى لكرة خطيرة.

وبدأ باريس الشوط الثاني بضغط هجومي وشكل دوي مصدرًا لإزعاج الدفاع، لكن سرعان ما أبدى مارسيليا إصرارًا على العودة في المباراة وهدد مرمى منافسه أكثر من مرة.

وشارك الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من مقاعد بدلاء مارسيليا في الدقيقة 67 مكان جويري وكاد أن يتعادل بعدها بأقل من ثلاث دقائق، إذ توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس لكن باتشو تدخل في اللحظة المناسبة وأطاح بالكرة.

وحصل مارسيليا على ركلة جزاء في الدقيقة 74 بداعي تعرض جرينوود لعرقلة من قبل الحارس، وتقدم اللاعب نفسه وسجل منها هدف التعادل.

وتلقى باريس ضربة قوية في الدقيقة 87، إذ حاول باتشو التصدي لعرضية من تراوري أمام المرمى لكنه وجه الكرة بالخطأ إلى داخل شباك فريقه ليمنح مرسيليا التقدم 2-1.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، خطف باريس هدف التعادل إثر هجمة مرتدة سريعة، إذ تلقى برادلي باركولا طولية من مسافة بعيدة ‌وهيأ الكرة برأسية إلى راموس الذي أسكن الكرة في الشباك لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت بفوز سان جيرمان 4-1.