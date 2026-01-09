المرة الرابعة.. الاستضافة السعودية تنتهي بكلاسيكو

تختتم السعودية استضافتها لمنافسات كأس السوبر الإسباني بموقعة كلاسيكو بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، للنسخة الرابعة على التوالي.

وتأهل فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم إلى نهائي النسخة الجارية، بعد فوزه على جاره أتلتيكو 2ـ1، مساء الخميس، خلال مباراة استضافها ملعب «الإنماء» في جدة لحساب دور الأربعة.

ولحق الريال ببرشلونة الذي سبقه إلى النهائي، بفضل سحقه أتلتيك بلباو بخماسية نظيفة، الأربعاء، في مباراة دور الأربعة الأخرى، على الملعب ذاته.

ويستضيف «الإنماء» المباراة النهائية بين قطبي الكرة الإسبانية الأحد المقبل.

وتواجه الفريقان في نهائي النسخ الثلاث السابقة على أرض السعودية التي تستضيف البطولة للمرة السادسة.

وبلغ ريال مدريد نهائي جميع النسخ الست، وواجه أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو على الترتيب في نهائي النسختين الأوليين 2020 و2022، وبعدهما بدأت سلسلته مع برشلونة التي وصلت إلى حلقتها الرابعة.

وحسم برشلونة لقبي 2023 و2025 على حساب الريال، فيما هزمه الفريق العاصمي في 2024 وظفر بالبطولة.