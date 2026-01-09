بخسارة نقطتين.. ميلان يتعثر أمام جنوى

خسر فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم نقطتين ثمينتين في سباق صدار الدوري المحلي عندما تعادل 1-1 أما ضيفه جنوى الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري.

ورفع ميلان رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف غريمه التقليدي إنتر ميلان، متصدر الترتيب، والذي كان فاز الأربعاء على مضيفه بارما بهدفين نظيفين.

ويبتعد ميلان بفارق نقطة عن نابولي، حامل اللقب، صاحب المركز الثالث، والذي تعادل لحساب الجولة نفسها الأربعاء 2-2 مع هيلاس فيرونا.

على الجانب الآخر، رفع جنوى، الذي يقوده نجم ومدرب روما السابق دانييلي دي روسي، رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر.

وتقدم جنوى عن طريق لورينزو كولومبو، المعار من ميلان، في الدقيقة 28، حيث توغل زميله روسلان مالينوفسكي في عمق الدفاع ولعب كرة عرضية وصلت إلى كولومبو الذي وضعها في شباك الحارس الفرنسي مايك ماينان.

وظل جنوى متقدمًا في النتيجة حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، ليسجل ميلان، هدف التعادل عن طريق رافائيل لياو، مستفيدًا من ضربة ركنية نفذها لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش.