ليفربول يوقف انتصارات أرسنال

أهدر فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم فرصة تعزيز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، وتوسيع الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي وأستون فيلا إلى ثمان نقاط، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ليفربول، الخميس، في قمة مباريات المرحلة الـ21 للمسابقة.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل ناد بالحصول على نقطة وحيدة.

ويأتي هذا التعادل، لينهي سلسلة انتصارات أرسنال، التي استمرت في مبارياته الخمس الماضية بالمسابقة، كما أخفق الفريق في رد اعتباره من خسارته بهدف دون رد أمام فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، في أغسطس الماضي. وأصبح هذا هو التعادل الـ57 بين الفريقين في سجل مبارياتهما بالدوري الممتاز، مقابل 80 فوزًا لليفربول و67 انتصارًا لأرسنال.

بتلك النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 49 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه، في حين أصبح في جعبة ليفربول، الذي غاب عنه نجمه الدولي المصري محمد صلاح بسبب وجوده مع منتخب بلاده حاليًا بكأس أمم إفريقيا، 35 نقطة في المركز الرابع، علمًا بأن هذا هو التعادل الثالث تواليًا لحامل لقب المسابقة.