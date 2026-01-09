ألونسو: كلمات سيميوني ليست مناسبة

انتقد الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، نظيره الأرجنتيني دييجو سيميوني، قائد الدفة الفنية لأتلتيكو، بسبب ما قاله للبرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح «الأبيض»، خلال موقعة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، الخميس في جدة، معبرًا عن سعادته بالفوز على الخصم الذي خسر أمامه ضمن منافسات الدوري.

وفي مؤتمر صحافي تلا موقعة السوبر التي انتهت بفوز الريال 2ـ1 قال ألونسو: «قدمنا شوطًا أول مميزًا، لكن في الشوط الثاني كانت الأمور متكافئة».

وأضاف: «المباراة كانت حماسية جدًا، وأجريت تبديلات لتغيير طريقة اللعب، وسعيد بتحقيق هدفنا من اللقاء وهو الفوز والتأهل».

وتابع: «صحيح أتى فوزنا صعبًا، لكن كما قلت لكم (أمس) لم أنس مباراتنا ضد أتلتيكو في الليجا، ولذا أنا سعيد بهذا الفوز».

وأردف: «المهم هو الفوز، وهذا هو الطريق الصعب للحصول على اللقب».

وعلق عما دار بين سيميوني وفينيسيوس قائلًا: «أود أن أكون محترمًا مع الفريق الخصم ولاعبيه، وما حدث اليوم لم يكن نموذجًا جيدًا بالنسبة لرياضي كبير مثل سيميوني، والكلمات التي قالها ليست مناسبة».

وتحدث عن صعوبات المباراة قائلًا: «اللقاء شهد فترات صعبة لنا، ولكن الأداء تحسن بعد التبديلات، وهاجمنا بصورة جيدة، ودافعنا كذلك عن مرمانا، وسنرى كيف سنلعب في النهائي أمام برشلونة».

وأثنى على الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي صاحب الهدف الأول بالقول: «فالفيردي قدم مباراة جيدة، وأظهر طاقة كبيرة، وسعيد جدًا بمستواه، ليس فقط بسبب الهدف، لكن لمستواه المميز أيضًا. لقد قدم أداء رائعًا على الطرف».

واعترف بتأثير هدف تقليص الفارق على طريقة لعب فريقه قائلًا: «نعم، ربما أدى هدف أتلتيكو إلى تغيير طريقة لعبنا بعض الشيء، لكن في الأخير حققنا ما نريد».

وأشار مدرب الريال إلى اعتزامه الاستقرار على تشكيلة النهائي في تدريب الجمعة الذي سيسبق المباراة بـ 48 ساعة.

ويتواجه الفريق المدريدي مع برشلونة في النهائي، الأحد المقبل، على ملعب «الإنماء»، مسرح جميع منافسات البطولة.