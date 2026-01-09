التحدي السابع يجمع ضمك والخليج

يطمح فريق ضمك الأول لكرة القدم، الجمعة، إلى معادلة انتصارات مضيفه الخليج في المواجهات المباشرة بينهما ضمن دوري المحترفين، حين يستضيفه على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وتشير الأرقام لمواجهات الفريقين في دوري المحترفين إلى أفضلية نسبية لصالح الخليج، حيث التقيا 6 مرات سابقة، فاز الخليج في 3 مباريات مقابل انتصارين للخليج، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل، كما يتفوق هجوم الخليج بتسجيل ستة أهداف مقابل خمسة أهداف لضمك.

ويحتل الخليج المركز التاسع برصيد 15 نقطة، بعدما فاز في أربع وتعادل في ثلاث وخسر خمس مباريات.

في المقابل، يدخل ضمك المواجهة وهو في المرتبة الـ 14 برصيد 9 نقاط فقط، حققها من انتصار وحيد وتعادله في ست وخسارته في خمس مباريات.